Шакед заявила, что согласится войти в состав правительства во главе с Нетаниягу

Шансы на это считаются практически невозможными, так как Шакед придется уйти с поста министра, чтобы вернуться в Кнессет в качестве депутата.

Министр внутренних дел Айелет Шакед заявила, что она согласится войти в правительство во главе с лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу в нынешнем составе Кнессета, что позволит избежать выборов.

По сообщениям СМИ, сегодня утром правые и религиозные партии оппозиции предприняли несколько попыток собрать хотя бы 61 депутата для создания нового правительства в нынешнем составе Кнессета. Но на данном этапе ни одна из этих попыток не принесла плодов, говорится в сообщениях.

Министр обороны Бенни Ганц и министр юстиции Гидеон Саар заявили, что у них нет шансов снова сесть за стол переговоров с Нетаниягу.

Ранее Курсор писал, что Моше Гафни пытается сформировать правительство до роспуска Кнессета. Лидер партии «Яадут а-Тора» сейчас активно проводит встречи с депутатами для того, чтобы сформировать альтернативное правительства до его роспуска на следующей неделе.

Кроме этого, министр обороны Бени Ганц высказался о возможном воссоединении с Нетаниягу. Ганц призывает к «правительству широкого единства» после выборов.