Ликуд: Нетаниягу останется победителем, даже если согласится на сделку о признании вины

Депутат Шломо Кархи заявил, что в нынешнем положении дел Нетаниягу выходит победителем, даже если он пойдет на сделку со следствием.

В понедельник член Ликуда Шломо Кархи заявил, что даже если председатель его партии Биньямин Нетаниягу согласится на сделку о признании вины, он все равно выйдет из всей этой ситуации победителем.

Об этом пишет Arutz Sheva.

«Я должен сказать, что на общественном уровне Нетаниягу достиг двух главных целей: Первая — чтобы общественность поняла, что ничего не было, потому что ничего нет. Это видно и по показаниям Нира Хефеца, и по прокуратуре, которая готова пойти на сделку о признании вины и отказаться от «основного пункта» о взяточничестве. Цель борьбы с «бандой правового государства», которая делает все, что ей заблагорассудится, также достигнута», — сказал Кархи в интервью.

«Остается только один вопрос: стоит ли проводить долгие годы в суде и платить большие деньги адвокатам, когда Нетаниягу ясно, что он не получит справедливого суда. Поэтому, когда вы поймете, что это ваша отправная точка, возможно, будет правильно прекратить эту сагу, признать, что вы получили подарок на основании юридической консультации, которая сделала это возможным, и принять интерпретацию государственной прокуратуры», — добавил он.

Кархи заявил, что «прокуратура находится в трудном положении в этом деле. Поэтому я не сомневаюсь, что они пойдут на сделку о признании вины, несмотря ни на что. Мы видим, что для них все рушится, и им нужна эта сделка».

Курсор ранее писал, что Нетаниягу начал переговоры по поводу заключения судебной сделки. Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу начал вести переговоры с генпрокурором Авихаем Мандельблитом. Предполагается, что это будет означать, что 72-летний Нетаниягу окончит свою политическую карьеру.

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