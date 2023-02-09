«У суда слишком много власти»: Моше Гафни высказался о судебной реформе

Он также прокомментировал присутствие религиозных людей на демонстрациях против реформ.

Председатель финансового комитета, депутат Кнессета Моше Гафни (Объединенный иудаизм Торы) упомянул о правовой реформе в интервью ежедневной газете «Маарив».

По его словам, «реальность в Израиле такова, что судебная система и Верховный суд обладают слишком большой властью в результате последних 30 лет [судебной активности]. Должен быть баланс, и это то, что пытается сделать судебная реформа. Те, кто сегодня протестуют против этого, также выступают против последнего правительства Нетаниягу».

Что касается присутствия религиозных людей на демонстрациях против реформ, Гафни сказал: «Не имеет значения, религиозные люди также присутствуют на демонстрациях. Они не застрахованы от критики. СМИ сегодня полностью мобилизованы [против правых]».

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Еще мы писали, что главы Банка Израиля предупредил Нетаниягу о последствиях судебной реформы для экономики, в частности о том, что она нанесет ей серьезный ущерб.

Напомним, что новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе в израильской системе правосудия.