Шольц заявил, что Берлин и Париж не позволят путину победить

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германию и Францию связывает часто непростая история соседства, но сегодня они вместе отстаивают мир и порядок на континенте.

Об этом он сказал в своем субботнем видеоподкасте KanzlerKompakt.

По его словам, нельзя позволить Европе вернуться к временам, когда насилие заменяло политику. А для этого важно и в дальнейшем будем поддерживать Украину в войне с рф* .

Он отметил, что за последние 60 лет франко-германская дружба стала «естественной», повседневной, но если оглянуться назад, то в течение веков отношения между двумя государствами были сложными, отмеченными войнами и разрушением, глубоким недоверием.

Когда 60 лет назад федеральный канцлер Конрад Аденауэр и президент Шарль де Голль подписали Елисейский договор, после завершения Второй мировой войны, развязанной Германией, прошло менее 20 лет. По его словам, тогда «раны были далеко не зажившие, но Франция протянула руку немцам в знак примирения».

Он подчеркнул, что сейчас — через 60 лет — можно утверждать: «мирный проект завершен». Германия и Франция являются друзьями и близкими партнерами. И должны вместе противостоять путинскому режиму и планам кремля посеять хаос в Европе.

Ранее Курсор писал, что Лукашенко сказал, что он и путин* ‒ самые вредные и токсичные люди на Земле. Президент Беларуси удивил необычным заявлением.

Кроме этого, эксперт предположил, почему Лукашенко не вступает в войну против Украины. По словам эксперта, путин не будет постоянно терпеть проделки Лукашенко.