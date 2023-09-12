Слушания в Верховном суде о ликвидации оснований "разумности" – появились новые интересные подробности

В БАГАЦе прошла оживленная дискуссия касательно актуальной проблемы.

Сегодня в рамках слушаний касательно отмены закона о "разумности" состоялся интересный диалог при участии консервативного судьи Давида Минца.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

Так, Минц спросил у Анера Хельмана, представляющего юридического советника правительства, каким источником располагает суд для отмены Основного закона. Хельман ответил, что это документ Декларация независимости, где сказано, что Израиль является еврейским и демократическим государством. Это, дескать, и является базовым источником обеспечения демократического устройства нашей страны.

«Ссылаясь на Декларацию независимости, вы создаете что-то из ничего, где нет подразумеваемой власти [из Декларации независимости]», – сказал Минц, ранее писавший, что у суда нет полномочий отменять Основные законы.

Судьи также спросили у Хельмана, вредит ли правительственное законодательство демокраии Израиля настолько, что отмена Основного закона является оправданной.

«Разве мы сегодня не живем в демократической стране?» – сказал судья Ноам Сольберг.

Хельман отметил, что критерий отмены Основного закона – не то, что демократии больше не существует, а то, что из-за законодательства страдают основные демократические принципы нашей страны.

Председатель БАГАЦа Эстер Хают поддержала точку зрения Сольберга, сказав, что ущерб демократическим принципам «должен быть смертельным ударом» для оправдания отмены Основного закона.

Также «Курсор» сообщал, что посол Германии пошел на неожиданный шаг, связанный с судебной реформой.