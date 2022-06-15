СМИ: Белый дом просит Израиль приостановить «действия» в Иудее и Самарии до визита Байдена

В докладе утверждается, что Белый дом попросил Израиль воздержаться от сноса домов, выселений и решений о строительстве поселений до приезда президента 13 июля.

Американские чиновники попросили Израиль приостановить действия в Иудее и Самарии до визита президента США Джо Байдена в следующем месяце.

Согласно отчету, просьба поступила в результате «челночной дипломатии», проведенной между Иерусалимом, Рамаллой и помощником госсекретаря США Барбарой Лиф в выходные дни.

Ранее Курсор писал, что Иран обвинил Израиль в убийстве двух ученых. Иран подозревает, что Израиль убил двух иранских ученых несколько недель назад, отравив им еду. The New York Times сообщает, что иранские официальные лица подозревают, что Израиль замешан в убийстве инженера Айюба Энтезари и геолога Камрана Агамолаи.

Кроме этого, иранцы взломали аккаунты высокопоставленных израильских чиновников. В число пострадавших топ-чиновников входят бывшая министр иностранных дел Ципи Ливни, генерал запаса и глава крупного исследовательского института безопасности в Израиле.