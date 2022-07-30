СМИ: Госдеп против того, чтобы признать рф спонсором терроризма

В последние недели на Байдена оказывалось сильное давление по этому вопросу, но он сопротивляется этому шагу, поскольку признание страны спонсором терроризма повлечет за собой очень серьезные санкции, которые могут навредить союзникам США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сопротивляется призывам признать россию* спонсором терроризма, как того требуют американские политики и законодатели

Об этом пишет New York Times.

По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена «опасается» объявлять россию спонсором терроризма, несмотря на «настойчивые» призывы Конгресса и Украины.

В последние недели на Байдена оказывалось сильное давление по этому вопросу, но он сопротивляется этому шагу, поскольку признание страны спонсором терроризма повлечет за собой очень серьезные санкции, которые могут навредить союзникам США, ведущим бизнес с россией. Это также может разрушить то, что осталось от дипломатии между Вашингтоном и москвой.

«Издержки, которые мы и другие страны наложили на россию, полностью соответствуют последствиям, которые последовали бы за признанием ее государством-спонсором терроризма. Так что практические последствия того, что мы делаем, одинаковы», — сказал Блинкен.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.