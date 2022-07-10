СМИ: Йоаз Хендель ведет переговоры с Яминой

В сети появилась информация о том, что министр связи Йоаз Хендель может присоединиться к Ямине перед следующими выборами. «Я буду упорно работать над тем, чтобы голоса за правое крыло с государственным уклоном имели достойное представительство в следующем Кнессете», — заявил он.

Министр связи Йоаз Хендель, который в прошлом баллотировался как от «Кахоль-Лаван», так и от «Тиква Хадаша», был исключен из совместного избирательного списка, объявленного сегодня двумя партиями.

По данным общественного вещателя Kan, вместо этого Хендель ведет переговоры с новым лидером Ямины Айелет Шакед о возможном объединении усилий.

Первоначально Хендель вступил в партию «Телем» Моше Яалона, которая позже объединилась с «сине-белыми», а затем с «Еш Атид». Два года спустя Хендель присоединился к партии «Тиква Хадаша».

В своем сегодняшнем сообщении в Facebook Хендель заявил, что не жалеет о своем пребывании на посту и считает, что придерживался своих принципов. «Я буду упорно работать над тем, чтобы голоса за правое крыло с государственным уклоном имели достойное представительство в следующем Кнессете», — пишет он. «Обещаю в скором времени сообщить вам свежие новости».