СМИ: Йоаз Хендель ведет переговоры с Яминой

Министр связи Йоаз Хендель, который в прошлом баллотировался как от «Кахоль-Лаван», так и от «Тиква Хадаша», был исключен из совместного избирательного списка, объявленного сегодня двумя партиями.
По данным общественного вещателя Kan, вместо этого Хендель ведет переговоры с новым лидером Ямины Айелет Шакед о возможном объединении усилий.
Первоначально Хендель вступил в партию «Телем» Моше Яалона, которая позже объединилась с «сине-белыми», а затем с «Еш Атид». Два года спустя Хендель присоединился к партии «Тиква Хадаша».
В своем сегодняшнем сообщении в Facebook Хендель заявил, что не жалеет о своем пребывании на посту и считает, что придерживался своих принципов. «Я буду упорно работать над тем, чтобы голоса за правое крыло с государственным уклоном имели достойное представительство в следующем Кнессете», — пишет он. «Обещаю в скором времени сообщить вам свежие новости».
Курсор ранее писал, что Яир Голан призвал объединить партии Мерец и Аводу. После того, как стало известно о заключении соглашения между «Тиква Хадаша» и «Кахоль-Лаван» о выдвижении своей кандидатуры на выборах, член Мерец Яир Голан, который баллотируется на пост главы своей партии, призывает к созданию аналогичного союза на левом фланге.
Также сообщалось, что блок Нетаниягу впервые набрал 61 голос в опросах. Последний опрос впервые показывает, что блок во главе с лидером «Ликуда» Биньямином Нетаниягу получит 61 место на предстоящих выборах, что позволит бывшему премьер-министру сформировать узкое правое правительство.