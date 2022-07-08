Блок Нетаниягу впервые набрал 61 голос в опросах

Это первый случай, когда блок Нетаниягу получил необходимое большинство для формирования коалиции.

Последний опрос впервые показывает, что блок во главе с лидером «Ликуда» Биньямином Нетаниягу получит 61 место на предстоящих выборах, что позволит бывшему премьер-министру сформировать узкое правое правительство.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Опрос Panels Politics также показал, что партия «Ямина» под руководством Айелет Шакед не преодолеет избирательный порог. В настоящее время во главе с заместителем премьер-министра Нафтали Беннетом «Ямина» получила бы только 2,6% голосов, если бы на выборах 1 ноября ее возглавила Шакед.

Наряду с «Яминой» партия МЕРЕЦ также не преодолевает избирательный барьер, набрав всего 2,1% голосов, что меняет баланс, который позволяет блоку Нетаниягу обеспечить незначительное большинство.

Согласно опросу, «Ликуд» получит 36 мест, Религиозный сионизс — 10 мест, ШАС — 8 мест, а Яадут а-Тора — 7 мест.

Партия премьер-министра Яира Лапида «Еш Атид» получит 23 места, «Кахоль-Лаван» во главе с Бени Ганцем — 9 мест, Авода — 6 мест, «Тиква Хадаша» и «Исраэль Бейтеуну» — по 5 мест каждая, РААМ — 4 места.

Партия Лапида поднялась на одно место после предыдущего опроса, проведенного Panels Politics 30 июня, который показал, что работа премьер-министром помогает лидеру «Еш Атид».

Ранее Курсор писал, что лидер партии «Ямина» Айелет Шакед призвала к «широкому национальному правительству». Шакед предупредила о «пропасти поляризации» в израильской политике.

Курсор сообщал, что Юваль Штайниц объявил об уходе из политики. Штайниц (Ликуд) покидает политику после 23 лет пребывания на государственной службе.

Заявление Штайница было сделано всего через пять дней после того, как член парламента от «Ликуда» Юлий Эдельштейн на прошлой неделе заявил, что не будет бороться за лидерство в партии на предстоящих первичных выборах в «Ликуде». Эдельштейн, второй в списке «Ликуда» депутат, заявил, что не будет пытаться сместить Нетаниягу с поста главы партии перед критически важными для Израиля выборами.