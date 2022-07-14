СМИ: Кортеж Байдена состоит из 60 автомобилей

Ряд улиц в центре Иерусалима перекрыт, но полиция говорит, что старается свести нарушения к минимуму. Во второй половине дня будут перекрыты для движения улицы вокруг резиденции президента.

Кортеж президента США Джо Байдена во время его визита в Иерусалим состоит из 60 автомобилей, сообщают СМИ.

Десятки автомобилей проехали примерно 400 метров (около 0,2 мили) от отеля «Царь Давид», где Байден остановился со своей свитой, до отеля «Уолдорф Астория», где он проведет первую из своих сегодняшних встреч.

Байден передвигается на своем бронированном лимузине «Зверь», который был привезен из США, вместе с парком бронированных лимузинов для его свиты.

Два президентских вертолета и шесть вертолетов Black Hawk армии США также, по сообщениям, прибыли в Израиль.

С позднего вечера будет перекрыто движение вокруг стадиона Тедди в районе Малха, поскольку тысячи людей примут участие в церемонии открытия Маккабии — так называемой «еврейской Олимпиады».

Ранее Курсор писал, что Байден посетил выставку оборонных технологий Израиля. Президент США Джо Байден прибыл на демонстрационную площадку Министерства обороны в аэропорту, чтобы получить секретный брифинг от министра обороны Бенни Ганца и других представителей органов безопасности, включая начальника штаба ЦАХАЛа Авива Кохави.

Наша редакция писала, что посол США заявил, что Джо Байден всегда будет выступать за решение о двух государствах. Посол США в Израиле Том Найдс заявил, что цель визита президента США Джо Байдена — подчеркнуть, почему американо-израильские отношения важны для израильтян и американцев, евреев, мусульман и христиан.