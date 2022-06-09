СМИ: Нир Орбах может поддержать свержение правительства

Израильские СМИ сообщают о том, что в ходе сегодняшней встречи с Беннетом Нир Орбах якобы сообщит ему о том, что проголосует за роспуск правительства если в коалицию не вернутся Сильман и Зуаби.

Депутат от партии «Ямина» Нир Орбах, который в ближайшее время должен встретиться с премьер-министром Нафтали Беннетом, намерен сказать премьеру, что он, скорее всего, поддержит роспуск правительства в течение нескольких дней, если мятежные законодатели не будут немедленно вовращены в коалицию, сообщает 12 канал новостей.

«Мы обещали сформировать правительство, которое сосредоточится на гражданских вопросах, но вместо этого палестинский национализм поднимает голову. Так больше продолжаться не будет», — якобы скажет Орбах Беннету.

Орбах, как сообщается, решит проголосовать за роспуск Кнессета, если в него не вернутся мятежники Идит Сильман и Гайда Ринави Зуаби, или если не будет большинства за формирование альтернативного правительства во главе с главой оппозиции Биньямином Нетаниягу.

Курсор ранее писал, что Нир Орбах опроверг слухи о переговорах с Ликудом. На фоне участившихся сообщений о том, что он ведет переговоры о выходе из коалиции, депутат от партии «Ямина» Нир Орбах сегодня вечером встретится в Тель-Авиве с главой своей партии, премьер-министром Нафтали Беннетом.

Также сообщалось, что Мейрав Михаэли раскритиковала действия Идит Сильман. По поводу сообщений о переговорах между депутатом Ниром Орбахом и Ликудом, Михаэли сказала: «Если он действительно ведет переговоры с Ликудом, то это позор. Нир Орбах пользуется большим уважением в этой коалиции. У нас также очень хорошие отношения с ним в Партии труда. Я думаю, что его вклад в коалицию огромен, и я действительно призываю его быть партнером в ее сохранении, а не демонтаже».