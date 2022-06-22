СМИ: помощники Беннета рекомендуют ему не участвовать в предстоящих выборах

По данным СМИ, его помощники рекомендовали ему объявить о своем уходе, поскольку на следующей неделе ожидается официальный роспуск Кнессета.

Новостной канал 12 сообщает, что люди, близкие к уходящему премьер-министру Нафтали Беннету, рекомендуют ему не участвовать в предстоящих выборах.

Некоторые члены партии «Ямина» заявили, что Беннет планиурет участвовать в выборах, которые ожидаются осенью.

Офис Беннета не ответил на просьбу 12 канала прокомментировать эту ситуацию.

Ранее Курсор писал, что Моше Гафни пытается сформировать правительство до роспуска Кнессета. Лидер партии «Яадут а-Тора» сейчас активно проводит встречи с депутатами для того, чтобы сформировать альтернативное правительства до его роспуска на следующей неделе.

Кроме этого, министр обороны Бени Ганц высказался о возможном воссоединении с Нетаниягу. Ганц призывает к «правительству широкого единства» после выборов.