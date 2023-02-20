СМИ сообщили о неожиданном визите Байдена в Киев: что известно

С раннего утра 20 февраля в украинской столице перекрыли дороги, образовались пробки. На улицах города много правоохранителей и полиции. Есть информация, что это связано не только с визитом международных делегаций, но и с неожиданным приездом президента США Джо Байдена.

Об этом информирует ряд украинских пабликов, при этом жители столицы делятся своими наблюдениями в комментариях.

На дорогах Киева утром были замечены кортежи, появились предположения, что улицы перекрыли в связи с визитом иностранных гостей ко Дню памяти Героев Небесной сотни 20 февраля. Однако интересно, что такие меры безопасности ни разу еще не задействовали при визитах иностранных гостей, отмечает издание.

Также кортежи были замечены возле посольства США в Киеве, что дало повод для слухов о возможном визите американского лидера Джо Байдена. Глава Белого дома планировал 20-22 февраля визит в Польшу и были разговоры, что он может заехать и в украинскую столицу, но риски такого визита оценивались как слишком высокие. При этом с самого утра вдоль украинско-польской границы курсирует стратегически-разведывательная авиация США. Предполагается, именно потому, что Байден на самом деле приехал в Киев.

«Курсор» в настоящее время не знает, насколько эта информация отвечает действительности. Мы продолжаем следить за ситуацией.

Ранее мы писали, что в Вашингтоне детально изучали возможность, чтобы президент Джо Байден во время своего визита в Европу в канун годовщины вторжения россии* посетил Украиной. В частности, помощники американского президента рассматривали возможность тайно переправить Байдена через границу в Украину, но, по их мнению, поездка была практически исключена. Помощники добавили, что риски для самого Байдена и Украины того не стоят. Сообщается, что во время принятия решения о возможной поездке в Украины были учтены мнения военных аналитиков, которые заявили, что президент рф владимир путин накануне годовщины вторжения может посчитать такой визит Байдена «демонстрацией силы».

Ранее Курсор писал, что Байден вынес Зеленскому срочное требование. Официальные лица США считают, что оборона Украины вот-вот войдет в критическую фазу.

Ранее украинская разведка поделилась подробностями об усилении россией ядерного шантажа и рассказала, для чего это нужно.