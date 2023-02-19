Байден вынес Зеленскому срочное требование – Politico

Перед визитом президента США Джо Байдена в Польшу администрация Белого дома потребовала, чтобы Украина активизировала действия на поле боя.

Об этом сообщает Politico.

Журналисты пишут, что администрация Байдена призывает готовиться к собственному наступлению сейчас, так как «поддержка со стороны европейских соседей Украины может быть ограниченной». Среди экспертов присутствует опасение, что Украина может быть побеждена в некоторых частях востока и юга, а поток оружия Запада замедлится.

Официальные лица США считают, что оборона Украины вот-вот войдет в критическую фазу, когда *россия начнет наступление. На фоне этого администрация Байдена срочно потребовала от администрации президента Владимира Зеленского закрепить свои достижения и, возможно, нанести собственный контрудар.

Белый дом также сказал команде Зеленского, по словам нескольких официальных лиц, готовиться к наступлению сейчас, опасаясь, что поддержка со стороны европейских соседей Украины может быть ограниченной.

Ранее украинская разведка поделилась подробностями об усилении россией ядерного шантажа и рассказала, для чего это нужно.

«Курсор» сообщал, что в кремле рассказали, о чем будет говорить путин 21 февраля.

Помимо этого бывший израильский чиновник заявил, что россия может «поставить Польшу на колени» за час.

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