Россия усиливает ядерный шантаж – в разведке Украины рассказали, для чего это нужно

Россия может усилить ядерный шантаж, чтобы сорвать визит президента США в Европу.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

На это указывает то, что кремль начал масштабные учения стратегических ядерных сил накануне визита в Европу Президента США Джо Байдена. Сейчас удалось подтвердить подготовку компонентов стратегических ядерных сил к пуску баллистических ракет морского и наземного базирования, а также крылатых ракет воздушного базирования.

В рамках подготовки к учениям россия провела проверку систем централизованного боевого управления с рф «Монолит». В частности, это касается каналов боевого управления, сил и средств стратегических ядерных сил (СЯС), которые переведены в высшие степени боевой готовности, до экипажа ракетного подводного крейсера стратегического назначения доведено боевое распоряжение на выход в район пуска, поддерживается 24-часовая боевая готовность СЯ.

Также на авиабазе россияне «тамбов» развернули вспомогательный пункт управления командования дальней авиации. Такие действия военно-политического руководства рф, как считают в разведке, – попытка помешать визиту Джо Байдена в Европу, который запланирован на 20-22 февраля, путем прямого ядерного шантажа, а также попытка ослабления международной поддержки Украины.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!