Смотрич: Лапид хочет братоубийственной войны в стране

Председатель партии Религиозный сионизм и министр финансов Бецалель Смотрич раскритиковал бывшего премьер-министра в том, что тот «хочет братоубийственной войны в стране».

Об этом сообщает Maariv.

По словам чиновника, в последние недели он проводил встречи с бизнесменами, руководителями экономики, руководителей банков и руководителей высоких технологий. Они выразили за «израильскую экономику», на что Смотрич ответил, что вина в этом лежит на человеке, который «мешает переговорам о реформе» – лидер оппозиции Яир Лапид.

Министр финансов считает, что лидер Еш Атид намеренно саботирует любые переговоры. Он обвинил Лапида в срыве возможности начала переговоров.

«Яир Лапид не заинтересован в широком национальном согласии. Он не заинтересован в благе Государства Израиль. Он не заинтересован в предотвращении раскола. в нации. Яир Лапид хочет братоубийственной войны в стране. Яир Лапид заботится только о Меире Лапиде, и узкие и дешевые интересы заставляют его действовать, чтобы возбудить и создать раскол», – сказано в сообщении.

По его мнению, бывший премьер-министр заботится лишь о себе, и из-за своих «узких и дешевых» интересов действует так, что расшевелить и создать раскол. Смотрич считает, что Лапид хочет посеять хаос в Государстве Израиль как в экономической сфере, так и внутри народа, потому что он пока не в состоянии пережить поражение на выборах.

«Он не умеет проигрывать с уважением. Он не способен перебороть позор быть премьер-министром несколько месяцев», – сказал он.

Смотрич добавил, что Лапид «свою личную и политическую горечь и разочарование» вымещает на израильтянах и своем государстве.

«Курсор» рассказывал, что оппозиция объявила понедельник «национальным днем борьбы», а также где пройдут демонстрации.