Украинские силовики обнародовали запись, где российский кат хвастается перед своим другом зверствами, которые он совершал с украинскими военнопленными.

Российские войска продолжают демонстрировать свою низость на украинских землях, учиняя все новые и новые зверства. Так называемая «вторая армия мира» не умеет достойно воевать против настоящих бойцов, зато солдаты рф* издеваются над мирными людьми, детьми и пытает плены.

Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Украинские силовики констатируют, что россия грубо нарушает Женевскую конвенцию и другие международные нормы обращения с военнопленными. Так, в распоряжение СБУ попала шокирующая запись, где российский кат хвастается перед своим другом зверствами, которые он совершал с украинскими военнопленными.

Изверг рассказывает, как отрубал людям пальцы, кисти, как их запугивал.

Он признается, что даже коллеги удивляются его жестокости: «Салават, ты откуда такой дикарь взялся?!», спрашивают они.

При этом силовики уже знают кто он и откуда.

Это 27-летний астраханский изверг Салават Сарсенов. Он контрактником пришел войной на украинскую землю и безуспешно пытается продвинуться на Запорожском направлении. Его маму зовут Зульфия Сарсенова и можно только гадать, знает ли она какого недочеловека выростила.

СБУ уже документирует все его зверства в рамках уголовных производств. Рано или поздно ему придется за все ответить.

Курсор ранее писал, что Владимир Зеленский рассказал, какое вооружение необходимо Украине. Украинский президент обратился к западным лидерам с призывом предоставить Украине необходимое для войны с россией вооружение.