Солдаты рф разочарованы в своей армии и готовятся к поражению — перехват разговора

Об этом говорится в очередном перехвате Главного управления разведки.
«Я так и знал, что начнется что-то серьезное, и вся наша картинно-демонстративная армия упадет, как карточный домик… Вот началась война, и никто не знает, что делать. Как немцы в 41-м гнали нас аж до Москвы, пока два года учились воевать. А что, не так было?» — жалуется оккупант.
Захватчик также рассказал, что представители старшего офицерского состава пытаются уклоняться от участия в вооруженной агрессии против Украины.
«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.
Напомним, что глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что россия понесла тяжелые потери в войне против Украины. И не просто так кремль решил объявить мобилизацию осенью и продолжает ее до сих пор.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!