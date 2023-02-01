Солдаты рф разочарованы в своей армии и готовятся к поражению — перехват разговора

Солдаты рф* разочарованы подготовкой своих войск к войне и предсказывают поражение армии.

Об этом говорится в очередном перехвате Главного управления разведки.

«Я так и знал, что начнется что-то серьезное, и вся наша картинно-демонстративная армия упадет, как карточный домик… Вот началась война, и никто не знает, что делать. Как немцы в 41-м гнали нас аж до Москвы, пока два года учились воевать. А что, не так было?» — жалуется оккупант.

Захватчик также рассказал, что представители старшего офицерского состава пытаются уклоняться от участия в вооруженной агрессии против Украины.

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Напомним, что глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что россия понесла тяжелые потери в войне против Украины. И не просто так кремль решил объявить мобилизацию осенью и продолжает ее до сих пор.