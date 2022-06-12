Солдаты рф жалуются, что столкнулись в Украине в настоящим адом — перехват разговора

Украинские силовики выложили в сеть очередной перехват разговора солдат рф, который свидетельствует, что оккупанты больше не рады, что попали в Украину и мечтают выбраться оттуда живыми. Так, на юге Украины ВСУ встретили захватчиков тяжелым вооружением и нанесли огромный урон.

Об этом в Телеграме сообщила пресс-служба СБУ.

Один из захватчиков рассказывает, что сначала ВСУ накрыли их «Градами», затем минометным огнем. Сидя в укрытии, солдат оцепенел от страха и молился, чтобы украинские защитники не достал его там. Естественно, больше встречаться с ВСУ этот солдат не хочет.

В СБУ заверили, что украинские бойцы готовы встречать врага во всех уголках своей страны и сделают все, чтобы превратить их жизнь в ад.

«Курсор» ранее сообщал, что россия не отказалась от плана полного захвата Украины. Сейчас основные усилия россияне сосредоточили на востоке, однако в россии не отказались от планов полного захвата Украины.

Ранее редакция также писала, что российский военный рассказал матери, что из Украины живым не выбраться. Солдат рф, чтобы остаться живым, намерен сбежать и прятаться в лесах. По его словам, иначе в боях с украинцами не выжить.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!