Соратники путина пошли на сотрудничество с украинской разведкой

Среди них есть люди, которые имеют возможность отстранить российского диктатора от власти.

Главное управлении разведки Украины ведет сотрудничество с людьми из окружения президента *россии владимира путина. Среди них есть даже те, кто находится в «высших эшелонах кремля».

Об этом заявил представитель ГУР Украины Андрей Черняк в интервью «Iefimerida«.

По его словам, украинская разведка нашла механизмы для сотрудничества с близким окружением путин, которое находится вне всякого подозрения.

«Это люди вне всякого подозрения, известные как сторонники «великой России». В окружении Путина довольно много людей, которые не поддерживают его политику в отношении Украины. Короче говоря, он против именно этой войны. Однако вряд ли есть такие, кто делает это из-за дружеских чувств к Украине или из-за того, что ненавидит войну», — отметил украинский чиновник.

Черняк утверждает, что эти люди сотрудничают с Украиной для своей выгоды и отстаивают личный интерес. Также он сообщил, что эти люди в Кремле способны свергнуть путина только в случае его достаточного ослабления, но сейчас они не готовы к этому.

«Кто-то – чтобы спасти ему жизнь, кто-то – потому что он теряет деньги. После вторжения в Украину несколько человек стали очень быстро терять деньги и влияние. Им это не нравится», — подчеркнул представитель ГУР Украины.

Ранее «Курсор» писал о том, что российский диктатор владимир путин для передвижения внутри страны использует специальный бронепоезд и для него даже построили отдельную секретную железную дорогу, ведущую прямо к его резиденции. Глава кремля весьма опасается за свою жизнь, потому что понимает, что его режим терпит крах, а борьба за власть набирает оборотов. Политтехнологи уверены, что специальный бронепоезд не поможет путину спастись, если кто-нибудь захочет его ликвидировать.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!