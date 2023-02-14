«Бронепоезд не спасет»: политтехнолог высказался о возможной ликвидации путина

Российский диктатор владимир путин для передвижения внутри страны использует специальный бронепоезд и для него даже построили отдельную секретную железную дорогу, ведущую прямо к его резиденции. Но действительно ли это поможет ему, если встанет вопрос о его ликвидации.

Об этом рассказал «24 каналу» политтехнолог Сергей Гайдай.

По его словам, у путина сейчас есть россия и все ее ресурсы, поэтому он вполне может обеспечить себе защиту внутри государства. Глава кремля весьма опасается за свою жизнь, потому что понимает, что его режим терпит крах, а борьба за власть набирает оборотов, особенно на фоне неудач, которые терпит его армия на фронте в Украине. Путин понимает, что ему не докладывали всего, особенно, что год назад дела пошли не так, как планировалось.

При этом, Гайдай отметил, что если кто0нибудь захочет ликвидировать президента рф, то современные средства поражения, спутники и разведка западных партнеров найдут такую возможность и ему не поможет специальный бронепоезд.

Политтехнолог отметил, что вопрос о ликвидации российского диктатора может встать тогда, когда мир окончательно убедится в том, что этот человек безумный и обладает самым большим ядерным потенциалом в мире, а значит он опасен для всей цивилизации.

«Курсор» писал ранее, что у российского президента владимира путина нашли личный бронепоезд, которым он пользуется с 2021 года. Поезд главе кремля потребовался для поездок в личные резиденции.

Еще мы писали, что в СМИ давно распространяется информация, что президент российской федерации владимир путин серьезно болен и старается избегать массового скопления людей, поэтому на встречи вместо него выезжают двойники. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказала, почему главу кремля «прячут» от общественности.

Напомним, что бывший офицер фсб рф и террорист игорь гиркин (стрелков) рассказал о признаке, который отличает настоящего президента россии владимира путина от его двойников. По его словам, настоящий кремлевский диктатор избегает публичности и никогда не появляется в окружении толпы – для этого у него есть двойники.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!