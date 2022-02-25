Совет Европы прекратил членство России

Комитет министров Совета Европы приостановил право РФ на представительство в двух своих органах – собственно в комитете и в Парламентской ассамблее.

Юридически Россия остается членом Совета Европы. Это, в частности, сохраняет ответственность Москвы за соблюдением Европейской конвенции по правам человека. К этим обязательствам относится и исполнение решений Европейского суда по правам человека.

Вместе с тем, каналы коммуникации Совета Европы с Россией «остаются открытыми». Однако ранее Россия угрожала выйти из состава организации, если на нее наложат санкции.

Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.евр