«Спровоцирует Армагеддон»: Байден отреагировал на возможность применения ядерного оружия россией

Президент США Джо Байден считает, что мир оказался на шаг ближе к катастрофе. Он обеспокоен вероятными планами россии* развернуть тактическое ядерное оружие в войне против Украины.

Предупреждение президента США Джо Байдена о том, что миру угрожает ядерный «Армагеддон», это реальность, которую никто не должен недооценивать.

Подробности со ссылкой на официальных представителей администрации 8 октября сообщило CNN.

Мрачная оценка президента, сделанная во время сбора средств от Демократической партии в четверг, уже вызвала волнения во всем мире. Сотрудники службы безопасности США продолжают заявлять, что у них нет доказательств того, что глава кремля владимир путин планирует нанести ядерный удар в ближайшее время.

Байден перешел к разговору об Украине в конце своего стандартного выступления по сбору средств. Он заявил, что Путин «не шутит, когда говорит об использовании тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия».

«Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен Кеннеди и Кубинского ракетного кризиса», — отметил американский лидер.

Он предположил, что угроза со стороны россии реальна, потому что его вооруженные силы проигрывают в войне с украинскими солдатами.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в пятницу не ответила прямо на вопрос о том, пришел ли Байден на мероприятие с «намерением вызвать реакцию» на заявление. Белый дом пытался прояснить неформальные комментарии президента.

Команда национальной безопасности Байдена в течение нескольких месяцев предупреждала, что Россия может применить оружие массового уничтожения в Украине, поскольку она столкнулась с рядом стратегических неудач на поле боя. Но замечания президента были самым резким предупреждением правительства США о ядерных ставках.

Ранее «Курсор» сообщал, что россия отправила ядерный эшелон к границам Украины. О передвижении состава узнали британские журналисты.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!