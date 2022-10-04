Россия отправила ядерный эшелон к границам Украины — СМИ

Согласно предварительным данным, президент рф владимир путин отправил к границам Украины поезд специализированной военной техники. Некоторые эксперты считают, что путин может устроить показательный подрыв ядерного оружия на границах Украины или в Черном море.

Об этом сообщает британское издание The Times.

По словам военного эксперта Конрада Музыка, это военное оборудование относится к 12-му главному управлению минобороны рф. Именно это управление отвечает за контроль и эксплуатацию ядерного арсенала россии.

Музыка заявил, что это так называемый демонстративных шаг президента рф, чтобы показать Западу его решимость, особенно в контексте недавних заявлений путина о защите территорий рф любым доступным способом. Кроме этого, все это может свидетельствовать о том, что «Москва идет на обострение».

Также эксперт подчеркивает, что перемещение этой тяжелой военной спецтехники не обязательно говорит о том, что рф готовится к нанесению ядерного удара по Украине.

Возможный ядерный удар рф по Украине: каким будет ответ США. Бывший глава ЦРУ рассказал, как Соединенные Штаты ответят на ядерный удар россии по Украине.

Ранее Курсор писал, что разведка НАТО заявила о пропаже российской подлодки с «оружием Апокалипсиса». Разведка НАТО сейчас опасается возможного запуска россией ядерной суперторпеды «Посейдон».

Курсор писал, что эксперт рассказал, применит ли рф ядерное оружие против Украины. Власти россии уже не раз заявляли, что могут использовать ядерное оружие для достижения своих целей в войне против Украины.

Также в ISW назвали два варианта применения путиным тактического ядерного оружия.

Курсор сообщал, что в США считают, что вероятность применения главой рф владимиром путиным тактического ядерного оружия в войне против Украины является самой высокой с начала полномасштабной агрессии.

Кроме этого, спецслужбы США активизировали усилия по отслеживанию любых действий российских военных, которые могут свидетельствовать, что путин отдал приказ о применении ядерного оружия в Украине.

Курсор также сообщал, что в СНБО Украины оценили вероятность применения путиным ядерного оружия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!