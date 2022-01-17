США и Франция обсуждают способы продвижения демократического процесса в Ливии

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом для обсуждения усилий по продвижению демократического процесса в Ливии, сообщил Госдепартамент в воскресенье.

Об этом пишет ArabNews.

Усилия по проведению выборов в Ливии в конце декабря были сведены на нет, когда избирательная комиссия страны заявила, что голосование не может состояться, сославшись на то, что она назвала неадекватностью избирательного законодательства и процесса судебного обжалования.

Блинкен также рассказал о недавней неформальной встрече министров иностранных дел ЕС, которая прошла в пятницу в западном французском городе Брест в рамках председательства Франции в Совете ЕС.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан после встречи в пятницу подтвердил свое мнение о том, что переговоры по возобновлению иранской ядерной сделки 2015 года продвигаются «слишком медленно, чтобы можно было достичь результата».

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