США и Словакия подписали военный договор

Глава МИД отметил, что Соединенные Штаты не будут создавать в Словакии постоянных военных баз и не будут размещать в стране американские войска на постоянной основе.

США и Словакия подписали соглашение о военном сотрудничестве. Документ был подписан в Вашингтоне госсекретарем США Энтони Блинкеном, министром обороны Словакии Ярославом Надь и министром иностранных дел Словакии Иваном Корчоком.

Об этом пишет Корреспондент.

Соглашение позволит США расширить свое военное присутствие в Словакии, в частности, за счет модернизации военных аэродромов Малацки-Кухинья и Слиач. Для вступления документа в силу требуется ратификация словацкого парламента и утверждение президентом страны.

Заключение военного контракта вызвало неоднозначную реакцию в Словакии, где также прошли акции протеста. Критики утверждают, что договор может привести к потере суверенитета республики и что американские войска нарушают словацкое законодательство.

«Это соглашение основано на сотрудничестве и уважении», — сказал Блинкен на церемонии подписания, осудив распространение «дезинформации» о содержании соглашения. «Словакия и США, как полноправные и суверенные партнеры, подготовили его совместно, и оно представляет интересы народов обеих стран, в интересах обоих правительств.

Как ранее сообщал Курсор, в НАТО заявили, что наращивание присутствия России в Беларуси является крупнейшим за 30 лет. Генсек альянса заявил, что только в Беларуси сейчас находится более 30 тысяч российских военных, а у восточной границы Украины расположились еще 100 тысяч обученных солдат.

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