США: Иран хочет убить Трампа и Помпео

После убийства Сулеймани США заявили, что это был акт «самообороны», а бывший генеральный прокурор Уильям Барр сказал, что «совершенно очевидно, что президент Трамп имел право отдать приказ об убийстве.

Иран не оставил попыток мести за убийство командира Революционной гвардии Касема Сулеймани и хочет убить бывшего президента Дональда Трампа и бывших чиновников администрации США.

Согласно новому докладу Национального контртеррористического центра США, высокопоставленные чиновники Тегерана рассматривают убийство Трампа, бывшего госсекретаря Майка Помпео и высокопоставленных американских военных как идеальную месть за убийство Сулеймани, который был убит в результате удара американского беспилотника в аэропорту Багдада в январе 2020 года.

«Иран ведет разнонаправленную кампанию против высокопоставленных чиновников США, включая угрозы судебного разбирательства, международные юридические маневры, ордера на арест и санкции».

Сразу после убийства Сулеймани Иран выразил желание устранить в отместку высокопоставленных чиновников администрации США, и, согласно докладу, он не отказался от этого плана и сейчас также пытается осуществить его различными способами.

Курсор ранее писал, что Кохави заявил, что Израиль должен подготовить военный ответ на иранское ядерное оружие. Начальник генштаба ЦАХАЛа заявил, что Израиль должен быть готов к возможным военным действиям против ядерной угрозы — Ирана. «ЦАХАЛ продолжает активно готовиться к нападению на Иран», — заявил Кохави.