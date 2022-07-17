Авив Кохави: Израиль должен подготовить военный ответ на иранское ядерное оружие

Начальник генштаба ЦАХАЛа заявил, что Израиль должен быть готов к возможным военным действиям против ядерной угрозы — Ирана. «ЦАХАЛ продолжает активно готовиться к нападению на Иран», — заявил Кохави.

В своей речи на церемонии, посвященной смене главы командования тыла, начальник генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави заявил, что подготовка военного ответа на ядерную программу Ирана является «моральным обязательством и приказом по национальной безопасности».

«Подготовка тыла к войне — задача, которую необходимо ускорить в ближайшие годы, особенно в свете возможности того, что нам придется действовать против ядерной угрозы», — говорит Кохави.

«ЦАХАЛ продолжает активно готовиться к нападению на Иран и должен быть готов к любому развитию событий и любому сценарию», — говорит он.

По словам Кохави, «подготовка военного варианта против иранской ядерной программы является моральным долгом и приказом по национальной безопасности», добавив, что такая подготовка находится «в центре» подготовки ЦАХАЛа и включает в себя «разнообразные оперативные планы, распределение многих ресурсов, приобретение соответствующего оружия, разведку и обучение».

«Курсор» информировал о заявлении Ганца: В следующий раз мы уничтожим всю инфраструктуру Газы. Глава Минобороны предупредил, что при следующей атаке ЦАХАЛ воспользуется возможностью и полностью ликвидирует инфраструктуру Газы.

Наш сайт писал, что в ЦАХАЛе рассказали, что стало предлогом для удара по объекту ХАМАСа. Ран Кочав заявил, что ЦАХАЛ воспользовался поводом ракетного удара со стороны Газы и ответил разрушением подземного объекта ХАМАСа по производству ракет.