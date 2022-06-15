США направят Украине дополнительный 1 млрд долларов военной помощи

В своем ежедневном обращении к нации президент Владимир Зеленский просил вчера вечером увеличить и ускорить поставки западного оружия, в частности, просил предоставить системы противоракетной обороны.

Сегодня Джо Байден объявил о том, что США направят около 1 миллиарда долларов в качестве военной помощи Украине, что является крупнейшим единовременным траншем оружия и оборудования с начала войны.

По словам чиновников, ожидается, что помощь будет включать пусковые установки противокорабельных ракет, гаубицы и больше снарядов для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, на которых американские войска сейчас обучают украинские войска.

Кроме пакета военной помощи на $1 млрд США также выделят Украине $225 млн на гуманитарную помощь, заявил президент Джо Байден.

«Курсор» сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!