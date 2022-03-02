США обещают расправиться с российскими олигархами

Министерство юстиции США заявляет, что будет преследовать российских олигархов и всех, кто нарушает масштабные санкции, введенные администрацией Байдена в ответ на войну против Украины.
Это включает в себя арест активов, принадлежащих олигархам и другим лицам, нарушающим санкции, и пресечение любых попыток использовать криптовалюту для обхода санкций.
В заявлении, объявляющем о санкциях, Гарланд сказал, что Министерство юстиции «не оставит камня на камне» в расследовании и преследовании «тех, чьи преступные действия позволяют российскому правительству продолжать эту несправедливую войну».
Курсор ранее писал, что акции крупнейшего инвестбанка России упали на 95 процентов на Лондонской фондовой бирже. В прошлогоднем списке крупнейших листинговых компаний мира Forbes поставил Сбербанк на 51-е место, и это самая высокая позиция из всех российских компаний.
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