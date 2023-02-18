США официально обвинили рф в военных преступлениях в Украине

Администрация президента США Джо Байдена открыто заявила о том, что рф совершила «преступления против человечности» во время своего о вторжения в Украину.

В результате анализа, проведенного Государственным департаментом США, получены неоспоримые доказательства виры рф в целом ряде преступлений. Это не влечет за собой немедленных последствий для продолжающейся войны, но станет поводом и причиной еще большей изоляции рф и ее президента путина от цивилизованного мира.

«Яговорю всем тем, кто совершил эти преступления, и их начальникам, которые замешаны в этих преступлениях, вы будете привлечены к ответственности», — сказала Харрис.

Она сказала, что россия стала «ослабленной» страной после того, как Байден возглавил коалицию, чтобы наказать путина за вторжение. Кремль пытается атаковать украинский восток, но не может противостоять растущей мощи ВСУ. Между тем, Украина планирует весеннее контрнаступление, для чего она ищет у своих западных союзников более тяжелое и дальнобойное оружие.

По данным правительства США, организации, поддерживаемые Агентством США по международному развитию (USAID), задокументировали более 30 тысяч случаев военных преступлений с момента вторжения.

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Еще мы писали, что новые мобилизованные в рф нередко становятся «трехсотыми» (т.е. получают ранения) еще на тренировочных полигонах в своей же стране. В основном — из-за злоупотребления алкоголем. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора российских солдат.