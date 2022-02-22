США отвергают критику Беннета в адрес ядерных переговоров

Представитель США заявил, что переговоры с Ираном в Вене — лучший способ добиться какого-либо результата. Чиновник сообщил, что США не совершат одну и ту же ошибку два раза, имея ввиду выход Америки из соглашения в 2015 году.

Администрация Байдена отвергает критику премьер-министра Нафтали Беннета в отношении потенциальной ядерной сделки с Ираном.

Представитель госдепартамента США сообщил, что, когда США вышли из сделки с Ираном, высокопоставленные представители министерства обороны Израиля сочли это ошибкой.

«Мы не можем совершить ту же ошибку в другой раз и отложить еще одну возможность для дипломатического прогресса», — сказал представитель.

«Мы считаем, что дипломатия, наряду с координацией действий с нашими союзниками в регионе — лучший способ достичь нашей цели», — говорит он. «Мы не будем отвечать в СМИ о деталях переговоров».

Беннет заявил в воскресенье, что формирующаяся сделка с Ираном «вероятно создаст более жестокий и нестабильный Ближний Восток», заявил, что Иран будет использовать высвободившиеся активы для нападения на Израиль, и пообещал, что Израиль «не примет Иран в качестве государства с ядерным порогом».

Курсор ранее писал, что Беннет встретился с делегацией Конгресса США и обсудил ядерные переговоры с Ираном. Беннет обсудил перспективы безопасности с американской делегацией, которую возглавит Кевин Маккарти. На встрече также поднимался вопрос ядерных переговоров в Вене.

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