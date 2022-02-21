Беннет встретился с делегацией Конгресса США и обсудил ядерные переговоры с Ираном

Беннет обсудил перспективы безопасности с американской делегацией, которую возглавит Кевин Маккарти. На встрече также поднимался вопрос ядерных переговоров в Вене.

Премьер-министр Нафтали Беннет встретился с делегацией Конгресса США в Иерусалиме.

Республиканскую группу, организованную AIPAC, возглавил лидер меньшинства Палаты представителей Кевин Маккарти из Калифорнии.

Беннет «обсудил с делегацией ряд вопросов, касающихся его дипломатических перспектив и перспектив безопасности, включая региональные вопросы, особенно ядерные переговоры в Вене», — говорится в сообщении его офиса.

На прошлой неделе Беннет встретился с демократической группой американских законодателей.

Курсор ранее писал, что Беннет считает, что иранская сделка приведет к «более жестокому» Ближнему Востоку. Выступая в Иерусалиме на конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций, премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что готовящееся соглашение по Ирану приведет к «более жестокому, более нестабильному Ближнему Востоку».

Кроме того, Нафтали Беннет в очередной раз призвал израильтян срочно покинуть Украину. Премьер-министр Израиля записал видеообращение для израильтян, которые сейчас находятся на территории Украины. Он попросил их не сомневаться, а возвращаться домой.

Также сообщалось, что Беннет поблагодарил Пелоси за постоянную поддержку Израиля. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет встретился с делегацией Демократического конгресса во главе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси (D-CA) в офисе премьер-министра в Иерусалиме.

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