Беннет: иранская сделка приведет к «более жестокому» Ближнему Востоку

Премьер-министр предупреждает, что доступ к средствам даст Ирану больше БПЛА, больше атак на морские суда и больше нападений на Израиль.

Выступая в Иерусалиме на конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций, премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что готовящееся соглашение по Ирану приведет к «более жестокому, более нестабильному Ближнему Востоку».

По его словам, самой большой проблемой является пункт об истечении срока действия, который через два с половиной года позволяет Ирану устанавливать и эксплуатировать современные центрифуги. Он подчеркивает, что Израиль не выступает против сделки, но сделка, формирующаяся в Вене, усиливает Тегеран в неподходящее время.

«Сейчас они очень слабы. Риал обесценился. Они находятся в самом слабом месте в своей истории, а мы собираемся снова влить десятки миллиардов долларов в этот аппарат террора», — предупреждает Беннет.

Курсор ранее писал, что Макрон призвал Иран воспользоваться последней возможностью принять ядерную сделку. Президент Франции Макрон в телефонном разговоре с лидером Ирана Раиси заявил, что на данный момент ядерное соглашения учитывает все интересы всех сторон.

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