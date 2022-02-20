Беннет: иранская сделка приведет к «более жестокому» Ближнему Востоку

Выступая в Иерусалиме на конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций, премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что готовящееся соглашение по Ирану приведет к «более жестокому, более нестабильному Ближнему Востоку».
По его словам, самой большой проблемой является пункт об истечении срока действия, который через два с половиной года позволяет Ирану устанавливать и эксплуатировать современные центрифуги. Он подчеркивает, что Израиль не выступает против сделки, но сделка, формирующаяся в Вене, усиливает Тегеран в неподходящее время.
«Сейчас они очень слабы. Риал обесценился. Они находятся в самом слабом месте в своей истории, а мы собираемся снова влить десятки миллиардов долларов в этот аппарат террора», — предупреждает Беннет.
Курсор ранее писал, что Макрон призвал Иран воспользоваться последней возможностью принять ядерную сделку. Президент Франции Макрон в телефонном разговоре с лидером Ирана Раиси заявил, что на данный момент ядерное соглашения учитывает все интересы всех сторон.
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