США призывают россию немедленно прекратить депортации из Украины

Украинские чиновники обвинили россию в депортации сотен тысяч людей с оккупированных россией территорий Украины и принудительном помещении их в так называемые «фильтрационные лагеря» и призвали Красный Крест оказать им поддержку.

Соединенные Штаты призвали россию* немедленно освободить украинцев, которых она депортировала из своей страны, и допустить внешних наблюдателей, ссылаясь на сообщения о том, что Москва отдает украинских детей на усыновление и «исчезают» тысячи других.

«Незаконное перемещение и депортация находящихся под защитой лиц является серьезным нарушением четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения и является военным преступлением», — заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

В своем заявлении Блинкен сказал, что, согласно сообщениям, Москва «намеренно разлучает украинских детей с родителями и похищает других из детских домов, прежде чем отдать их на усыновление в россию», а также «задерживает или исчезает тысячи украинских граждан, которые не проходят «фильтрацию»».

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