США призывают россию немедленно прекратить депортации из Украины

Соединенные Штаты призвали россию* немедленно освободить украинцев, которых она депортировала из своей страны, и допустить внешних наблюдателей, ссылаясь на сообщения о том, что Москва отдает украинских детей на усыновление и «исчезают» тысячи других.
«Незаконное перемещение и депортация находящихся под защитой лиц является серьезным нарушением четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения и является военным преступлением», — заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.
В своем заявлении Блинкен сказал, что, согласно сообщениям, Москва «намеренно разлучает украинских детей с родителями и похищает других из детских домов, прежде чем отдать их на усыновление в россию», а также «задерживает или исчезает тысячи украинских граждан, которые не проходят «фильтрацию»».
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!