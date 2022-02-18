США: Россия сосредоточила до 190 тысяч военнослужащих у границ с Украиной

Посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявил, что Россия перебросила к Украине 169-190 тыс. человек по сравнению с примерно 100 тыс. 30 января.

Наращивание Россией военного потенциала, угрожающего Украине, достигает уже 190 000 человек, заявил посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, выступая в пятницу на заседании ОБСЕ по украинскому кризису.

«По нашим оценкам, Россия перебросила к Украине 169 000-190 000 человек по сравнению с примерно 100 000 30 января», — сказал Майкл Карпентер на заседании, в котором Россия не участвовала.

«Это самая большая военная мобилизация в Европе со времен Второй мировой войны».

Курсор ранее писал, что Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной. Президент Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной, после того как западные столицы обвинили Москву в наращивании войск вблизи украинской границы и планами вторжения в соседнее государство.

Также сообщалось, что британские СМИ назвали точное время вторжения России в Украину. Несмотря на то, что РФ заявила, что начала отвод войск от границы с Украиной, напряжение все еще остается высоким. И вот неназванный источник в американской разведке сообщил журналистам, что российские войска намерены атаковать Украину сразу с нескольких направлений. Более того, даже известно конкретное время.

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