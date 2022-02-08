США: сделка с Ираном возможна, но требует срочного завершения

Представитель Госдепартамента заявил о необходимости срочного завершения сделки по Ирану в связи с возобновлением переговоров в Вене.

В понедельник Соединенные Штаты заявили, что сделка с Ираном по его ядерной программе возможна, но ее необходимо срочно завершить, сообщает AFP.

Об этом пишет Arutz Sheva.

«Сделка, в которой будут учтены основные интересы всех сторон, находится в поле зрения, но если она не будет достигнута в ближайшие недели, продолжающиеся ядерные успехи Ирана сделают невозможным наше возвращение к JCPOA», — заявил представитель Госдепартамента США, ссылаясь на соглашение 2015 года.

Это заявление прозвучало в преддверии возобновления непрямых переговоров между США и Ираном в Вене.

Иран постепенно снижает уровень соблюдения ядерной сделки 2015 года, которую он подписал с мировыми державами, в ответ на выход бывшего президента США Дональда Трампа из соглашения в мае 2018 года.

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