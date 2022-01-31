В США уже подготовили санкционный список россиян

Америка обещает действовать решительно в случае вторжения России в Украину. Кроме санкций против экономики РФ, в США также подготовили персональные санкции. Эти списки уже готовы, хотя официально их еще никто не оглашал.

В США подготовили список россиян, против которых введут санкции в случае вторжения РФ в Украину.

Об этом информирует Financial Times.

По данным издания, речь идет о людях, в той или иной степени близких к Кремлю. «Они играют роль в принятии решений властями либо хотя бы имеют отношение к дестабилизирующим действиям России», — сказано в сообщении.

FT уточняет, что санкциипланируется ввести не только лично против этих людей, но и против членов их семей. «Санкции отрежут их от международной финансовой системы и сделают так, что ни сами они, ни их родственники не смогут больше держать деньги на Западе, учиться в элитных западных вузах», — заявил изданию неназванный представитель администрации США.

Собеседники СМИ отметили, что некоторые попавшие в список люди могут особенно сильно пострадать в случае санкций, «учитывая их масштабные финансовые связи с Западом».

При этом отмечается, что подготовленный список при необходимости можно будет расширить.

Напомним, что ранее Курсор писал о том, что украинские евреи заявили, что будут сопротивляться российской агрессии. Глава Федерации еврейских общин Украины раввин Меир Стамблер сказал, что местные евреи будут защищать страну от российской агрессии вместе со своими согражданами.

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