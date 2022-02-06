США заявили, что они «не отправляют войска для начала войны с Россией»

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что «Джо Байден уже несколько месяцев четко заявляет, что Соединенные Штаты не посылают войска, чтобы начать войну или вести войну с Россией в Украине. Мы направили войска в Европу для защиты территории НАТО».

Соединенные Штаты заявляют, что они не посылают войска, чтобы начать войну с Россией, после того как они направили 3 000 дополнительных солдат в Германию и Восточную Европу.

Об этом пишет Times Of Israel.

Президент США Джо Байден «уже несколько месяцев четко заявляет, что Соединенные Штаты не посылают войска, чтобы начать войну или вести войну с Россией в Украине», — сказал Fox News советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы направили войска в Европу для защиты территории НАТО».

Салливан сказал в программе «Meet the Press» на NBC, что «военная эскалация и вторжение в Украину могут произойти в любой момент».

«Мы считаем, что русские создали возможности для проведения серьезной военной операции в Украине, и мы усердно работали над подготовкой ответа», — сказал он.

«Президент Байден сплотил наших союзников. Он укрепил и успокоил наших партнеров на восточном фланге, он оказал материальную поддержку украинцам и предложил русским дипломатический путь».

Курсор ранее писал, что Байден одобрил ввод войск США в Восточную Европу. Президент Джо Байден одобрил развертывание дополнительных военных сил США в Восточной Европе на фоне противостояния с Россией из-за Украины.

Кроме того, тысячи элитных российских спецназовцев направляются к границе с Украиной. 14-я бригада спецназа из 2000 первоклассных солдатов, экспертов по диверсиям и тайных оперативников направляется к границе Украины.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.