США заявили, что Россия планирует сфабриковать нападение Украины

США заявили, что новые разведданные указывают на то, что русские разместят военную технику, используемую Украиной, в том числе ключевое оружие, поставленное Турцией, чтобы повысить достоверность фальшивой атаки.

США в четверг обвинили Кремль в тщательно продуманном заговоре с целью сфабриковать нападение украинских войск, которое Россия могла бы использовать в качестве предлога для военных действий против своего соседа, сообщает Associated Press.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что план включал в себя создание наглядного пропагандистского видео, в котором были бы показаны инсценированные взрывы и использовались трупы и актеры, изображающие скорбящих.

США не предоставили подробной информации, подтверждающей эти заявления.

План инсценировки нападения на российскую территорию или русскоязычное население был описан в рассекреченных разведданных, которыми в последние дни поделились с украинскими чиновниками и европейскими союзниками, сообщает AP.

Как ранее сообщал Курсор, в НАТО заявили, что наращивание присутствия России в Беларуси является крупнейшим за 30 лет. Генсек альянса заявил, что только в Беларуси сейчас находится более 30 тысяч российских военных, а у восточной границы Украины расположились еще 100 тысяч обученных солдат.

Кроме того, Байден одобрил ввод войск США в Восточную Европу. Президент США готов отправить 2 тысячи американских военных в Польшу и Германию на фоне обострения ситуации между Украиной и Россией. Как сообщается, войска прибудут из Форт-Брэгга, Северная Каролина.

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