Стало известно, когда россия осуществит попытку захвата Донбасса

Войска рф* могут попытаться захватить Донбасс уже в ближайшие 10 дней. При этом глава рф не пожалеет ни техники, ни жизни своих солдат для этой цели.
Об этом сообщает CNN, ссылаясь на официального представителя французского военного штаба, полковника Паскаля Ланни.
По его данным, российские войска намерены захватить Донецкую и Луганскую области или даже продвинуться к Днепру. В течение следующих нескольких дней, возможно, примерно 10 дней, россия может возобновить свои усилия по широкомасштабному наступлению на востоке и юге, считает он.
По его словам, российские войска наносят авиаудары и бомбардировки по Украине не только «с целью ослабления слаженности украинской оборонной системы, но и для нарушения логистического движения и потенциала Украины».
При этом полковник отмечает, что войскам рф не удается пока продвинуться и путин готов жертвовать своими солдатами дальше, чтобы получить хоть какую-то победу.
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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!