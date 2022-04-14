Стало известно, когда россия осуществит попытку захвата Донбасса

Войска рф * могут попытаться захватить Донбасс уже в ближайшие 10 дней. При этом глава рф не пожалеет ни техники, ни жизни своих солдат для этой цели.

По его данным, российские войска намерены захватить Донецкую и Луганскую области или даже продвинуться к Днепру. В течение следующих нескольких дней, возможно, примерно 10 дней, россия может возобновить свои усилия по широкомасштабному наступлению на востоке и юге, считает он.

Об этом сообщает CNN , ссылаясь на официального представителя французского военного штаба, полковника Паскаля Ланни.

По его словам, российские войска наносят авиаудары и бомбардировки по Украине не только «с целью ослабления слаженности украинской оборонной системы, но и для нарушения логистического движения и потенциала Украины».

При этом полковник отмечает, что войскам рф не удается пока продвинуться и путин готов жертвовать своими солдатами дальше, чтобы получить хоть какую-то победу.

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