Стало известно о «безумном плане Б» путина по Украине

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью BBC.

По его словам, у рф сейчас стоит задача сделать так называемый корейский вариант. Секретарь СНБО сообщил, что план предложил сам медведчук.

«Он считает, что он профессиональный человек по Украине, но он таков не является, он просто предатель», — пояснил Данилов.

По его словам, медведчук вместе с пророссийскими «экспертами» из запрещенной в Украине партии будет «давать предложение о создании двух стран». Цель россии, по мнению Данилова, в ближайшее время сделать все, чтобы полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области вместе с сухопутным коридором в Крым, а затем реализовать эту идею раздела Украины.

Он добавил, что «идеей двух стран» занимаются также люди, готовившие Будапештский меморандум в 1994 году.

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Еще мы писали, что новые мобилизованные в рф нередко становятся «трехсотыми» (т.е. получают ранения) еще на тренировочных полигонах в своей же стране. В основном — из-за злоупотребления алкоголем. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора российских солдат.