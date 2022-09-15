Стало известно, почему Трамп долгое время боялся, что Иран его ликвидирует

Трамп рассказал своим друзьям о том, что переживает за свою жизнь, поскольку полагает, что Иран убьет его из-за смерти Сулеймани.

Были опубликованы отрывки из книги, написанной Питером Бейкером и Сьюзан Глассер, супружеской парой, которые пишут для New York Times и New Yorker. Книга под названием «Разделитель: Трамп в Белом доме 2017-2021» будет опубликована в США на следующей неделе. В ней идет речь о том, что был период, когда Дональд Трамп боялся за свою жизнь.

Об этом сообщает «7 канал».

Дело в том, что Трамп санкционировал удар по Сулеймани, командиру элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции. Авиаудар произошел 3 января 2020 года, когда он покидал аэропорт Багдада. Пентагон заявил, что Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе».

Трамп был доволен собой, но меньше года спустя он уже не был так оптимистичен. В книге сказано, что Трамп и его советники рассматривали новые удары, но отступили, потому что конец времени Трампа у власти был слишком близок.

Авторы также пишут: «На коктейльной вечеринке Трамп сказал нескольким своим друзьям из Флориды, что опасается, что Иран попытается убить его, поэтому ему пришлось вернуться в Вашингтон, где он будет в большей безопасности».

Ранее «Курсор» писал о том, что ФБР обнаружило у Трампа документы о ядерном потенциале другой страны.Все это время экс-президент США хранил их у себя в резиденции в Мар-а-Лаго.