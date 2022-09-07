ФБР обнаружило у Трампа документы о ядерном потенциале другой страны — СМИ

Агенты ФБР, которые проводили обыск в резиденции и частном клубе бывшего президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго в августе, обнаружили документ, описывающий военную оборону иностранного правительства, в том числе и его ядерный потенциал.

Об этом говорится в материале The Washington Рost.

По словам анонимных источников издания, в некоторых из изъятых документах детально описываются сверхсекретные операции Соединенных штатов, а которых не знают даже многие высокопоставленные чиновники национальной безопасности страны. Только президент, некоторые члены его Кабинета министров или близкие к ним должностные лица имели могли получить доступ к деталям этих специальных программ.

Сообщается, что документы о таких секретных операциях требуют спецразрешений на основе принципа необходимости ознакомления. О некоторых программах спецдоступа могут знать только несколько десятков госслужащих, которые уполномочены знать о существовании операции. При этом, все записи о таких программах должны храниться под замком, почти всегда в безопасном информационном объекте, а специально назначенный офицер тщательно следит за местонахождением документов.

Однако после обысков у бывшего президента выяснилось, что ряд таких документов находились в Мар-а-Лаго более 18 месяцев после того, как Трамп покинул Белый дом.

Курсор сообщал, что СМИ писали, что Дональд Трамп, покинув Белый дом, забрал с собой множество засекреченных документов. Экс-президент США Дональд Трамп хранил материалы, касающиеся некоторых из самых секретных тайн страны, и, возможно, препятствовал расследованию этого вопроса.

«Быть президентом — это ад»: Трамп подаст в суд на Минюст. Обыск в особняке Трампа и скандал с секретными документами выбили его из колеи, он выглядит «нервным, но размеренным», однако не отказался от своей идеи вновь идти на выборы.

Ранее Курсор писал, что Трамп намерен опубликовать кадры обыска в своем поместье. Скандал с обыском в доме Трампа может быть использован Республиканской партией как часть предвыборной компании. Для этого сейчас республиканцы советуют бывшему президенту опубликовать видео с камер, записавших обыск.

Напомним, наша редакция сообщала про обыск в поместье Трампа: искали секретные файлы о ядерном оружии.