Стало известно, сколько солдат рф уже ликвидировали в Украине

Силы обороны Украины с 24 февраля по 19 ноября ликвидировали около 83 880 военнослужащих рф*, из которых 420 — за последние сутки.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в Фейсбуке.

Также, по состоянию на утро 19 ноября, украинские защитники уничтожили 2 885 (+6) российских танков, 5 815 (+7) боевых бронированных машин, 1 867 (+2) артиллерийских систем, 393 РСЗО/MLRS, 209 средств ПВО, 278 самолетов, 261 вертолет, 1 536 БПЛА оперативно-тактического уровня, 480 крылатых ракет, 16 кораблей/катеров, 4 368 (+2) единиц автомобильной техники и автоцистерн, 161 единицу специальной техники.

Стоит отметить, что эта статистика включает только официально подтвержденные данные, реальное количество убитых солдат и уничтоженной техники может быть куда выше.

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!