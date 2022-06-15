Стало известно, сколько военной помощи США уже предоставили Украине

Президент США Джозеф Байден с начала полномасштабного вторжения рф* в Украину объявил об 11 траншах военной помощи почти на 4,6 млрд долларов.

Об этом сообщило в Твиттере посольство США в Украине, передает Укринформ.

По словам представителя посольства, каждый пакет помощи содержит то, что нужно украинцам для защиты своей страны. В диппредставительстве заверили, что Штаты продолжат предоставлять украинским защитникам вооружение и в дальнейшем, несмотря на угрозы рф.

Как следует из приведенной посольством инфографики, США предоставили Украине помощь почти на 4,6 млрд долларов. В частности, 26500 систем Javelin и других противотанковых систем, 1400 зенитных систем Stinger, 108 гаубиц, 220 тыс. артиллерийских снарядов и 50 млн патронов.

В посольстве подчеркнули, что военная помощь США включает также высокомобильные артиллерийские ракетные системы, сотни бронированных многоцелевых машин, беспилотные воздушные системы, беспилотные суда береговой охраны, контрбатарейные, контрминометные и воздушные обзорные радары и вертолеты.

«Курсор» сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!