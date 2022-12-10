Стало известно, сколько военных армия рф уже потеряла в Украине: кремль скрывает эти цифры

Украинские военные продолжают эффективно уничтожать российских захватчиков и вражескую технику на своей земле. Так, по состоянию на утро сегодняшнего дня Силы обороны Украины уже ликвидировали около 93 тысяч 760 солдат рф*, при этом за минувшие сутки — 370 человек. Число раненых оценить куда сложнее — но очевидно, что оно в разы выше.

Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Также защитники Украины уничтожили 2940 вражеских танков, боевых бронированных машин – 5917 (+5), артиллерийских систем – 1927 (+1), РСЗО – 397 (+2), средств ПВО – 211 (+0), самолетов – 281 (+0), вертолетов – 264 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня – 1603 (+0), крылатых ракет ‒ 592 (+0), кораблей/катеров ‒ 16 (+0), автомобильной техники и автоцистерн – 4535 (+4) ), специальной техники – 167 (+3).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Стоит добавить, что эта статистика учитывает только подтвержденные факты гибели солдат, реальное же число может быть куда выше, так как в зонах активных боевых действий сосчитать потери противника сейчас невозможно. Кроме того, солдаты рф сами нередко сжигают тела своих сослуживцев по приказу командования, чтобы скрыть масштабы потерь.

Также Курсор писал о том, что украинские силы противовоздушной обороны смогли сбить большинство ракет во время массированного обстрела войсками российской федерации 5 декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он также поблагодарил работников энергетической отрасли, которые уже работают над возобновлением электроснабжения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!