Старушка из так называемых «отрядов путина*» отреагировали на якобы проникновение «украинской ДРГ» в брянской области. Они заявили, что Вооруженные Силы Украины, Главное управление разведки и Службу безопасности Украины нужно признать «террористическими организациями».

Такое обращение они адресовали госдуме рф.

Пожилые поклонники российского диктатора заявили, что больше не могут терпеть «такое безобразие». Активистки «отрядов» также решили напугать депутатов госдумы тем, что они «пока просто просят». При этом старушки не уточнили, что намерены предпринять, если власти рф к ним не прислушаются.

По их версии, «террористы» из ВСУ, СБУ и ГУР «взяли граждан Украины в заложники». В то же время люди якобы не понимают, кто с кем воюет, отметили активистки. Они в очередной раз подчеркнули важность борьбы с террористами и призвали госдуму действовать решительно.

«Курсор» писал ранее, что в минобороны Украины заявили, что страна вступает в новый период и ее главная цель — победа. Вскоре военные пойдут в контрнаступление, а сейчас продолжается работа над тем, чтобы его обеспечить.

Еще мы писали, что 24 февраля был ровно год со дня начала полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины, которую страна-агрессор назвала военная «спецоперация». За этот год армия путина нанесла многочисленные удары по инфраструктурным, военным и гражданским объектам Украины. Но глава кремля не сделал в этот день ни одного заявления и аналитики ISW предположили, с чем это может быть связано.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!