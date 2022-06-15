Столтенберг: НАТО предоставит Украине все необходимое для победы оружие

Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции перед встречей министров обороны стран-членов Альянса заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, встреча позволит украинскому министру обороны Резникову предоставить обновленную информацию о том, в чем Украина срочно нуждается сейчас, а союзникам по НАТО — сделать новые объявления о предоставлении поддержки для Украины.

Он заверил, что союзники будут продолжать предоставлять то военное оборудование, в котором Украина нуждается, чтобы одержать победу, включая тяжелое вооружение и системы оружия дальнего радиуса действия.

Столтенберг подчеркнул, что страны Альянса непреклонны в поддержке суверенитета и территориальной целостности партнеров в Европе, а также права каждого государства выбирать свой путь свободно от внешнего вмешательства.

«Курсор» сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!