Сторонники судебной реформы анонсировали новый протест – где и когда он пройдет

Активисты намерены устроить шествие с шофарами.

В правой некоммерческой организации «Им Тирцу» заявили, что вечером 27 сентября состоится марш протеста, который завершится у дома председателя Верховного суда Эстер Хают.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

Обратившись к своим единомышленникам, в «Им Тирцу» заявили:

«Суд не может объявить импичмент действующему премьер-министру! Отмена Закона о стандарте разумности – это конец демократии. В среду 27.09 в 19:00 пройдем маршем к дому Эстер Хают, чтобы дать ей понять: она не может отвергать выбор народа! Придем с шофарами, чтобы Хают услышала наш трубный глас»

Ранее мы писали, что министр образования Йоав Киш обратился к протестующим против премьер-министра Биньямина Нетаниягу, когда тот посещает США. Он заявил, что есть предел ненависти и вещи, которые запрещено делать. По его словам, попытки дискредитации и срыва очень важного политического визита Нетаниягу в США, не поддерживают и лишь вредят Израилю.

Также "Курсор" сообщал, что МИД Израиля подало официальную жалобу Германии после того, как ее посол посетил состоявшиеся недавно слушания в БАГАЦе касательно закона о принципе разумности. Так, посол Израиля в Берлине уведомил немецкое правительство, что в Иерусалиме считают, что посещение дипломатом слушаний – "неприемлемое вмешательство" во внутреннюю политику нашей страны.